حذرت كلير دالي، النائبة الإيرلندية في البرلمان الأوروبي، من أن أوكرانيا لن تكون قادرة بتاتا على إعادة ملايين الدولارات التي خصصها لها الاتحاد الأوروبي خلال النزاع المسلح الحالي.

وأضافت النائبة في كلمة ألقتها في البرلمان الأوروبي: "تمر هذه الدولة في كابوس مرعب يتم علاجه بصدمة مريعة، وتشهد هذه البلاد خلال ذلك بيع الأراضي العامة، واختلال سوق العمل، وبيع أصول وممتلكات الدولة، وما إلى ذلك".

وتابعت البرلمانية القول: "تجري عملية بيع مستقبل البلاد بهدف تمويل الحرب بالوكالة، التي تمزق هذه الدولة".

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ووفقا لها، قامت سلطات كييف بقبولها مساعدة الغرب، بتكبيل نفسها بسلاسل "قيود نيوليبرالية"، لأن الشرط المسبق للحصول على الدعم هو "تعزيز الديمقراطية في البلاد".

وقالت: "بمجرد ما انفتح صنبور الأموال، قام زيلينسكي بمنع معظم أحزاب المعارضة، وأغلق وسائل الإعلام المعارضة، ووجه ضربة لحقوق النقابات والعمال".

ووجهت اللوم إلى الاتحاد الأوروبي لمحاولته مواصلة المواجهة بأي وسيلة "بينما يدفع الناس العاديون ثمنها".

واختتمت البرلمانية حديثها قائلة: "لا تنسوا، سيتوجب عليكم لاحقا دفع ثمن باهظ مقابل هذا النزاع".

المصدر: نوفوستي