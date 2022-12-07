مشرعون أمريكيون يوافقون على مشروع ميزانية الدفاع للعام 2023 بقيمة 858 مليار دولار

أعلنت لجنتا القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين في بيان مشترك الثلاثاء، موافقتهما على مشروع ميزانية الدفاع للبلاد للسنة المالية 2023 بقيمة 858 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يطرح المشروع للتصويت في مجلس النواب هذا الأسبوع، يليه تصويت في مجلس الشيوخ، قبل أن ترفع وثيقة الميزانية النهائية إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوقيع عليها.

وينص مشروع ميزانية الدفاع على رصد 800 مليون دولار على الأقل لمساعدة أوكرانيا في مجال الأمن، ما يزيد بـ 500 مليون دولار عن طلب البيت الأبيض.

إقرأ المزيد

وتعتزم الولايات المتحدة تخصيص 11,5 مليار دولار للردع الدفاعي في منطقة آسيا والمحيطين الهادئ والهندي.

وتنص الوثيقة على تخصيص 6 مليارات دولار لـ"مبادرة احتواء" في أوروبا موجهة ضد روسيا.

وأدرجت لجنتا الكونغرس في مشروع قانون ميزانية الدفاع الجديد مبادرة تهدف إلى منع التعاملات مع احتياطي الذهب الروسي، وتمديد الحظر المفروض على التعاون العسكري مع روسيا لمدة خمس سنوات أخرى، كما يوجه المشروع الحكومة الأمريكية بالسعي لاستبعاد روسيا من عدد من المنظمات الدولية، بما فيها مجموعة العشرين.

ووافق المشرعون الأمريكيون أيضا على التمويل الكامل لبرنامج إنتاج قاذفات B-21a الإستراتيجية من الجيل السادس والقادرة على حمل أسلحة نووية.

وحسب مجلة "تايم" الأمريكية، فإن وزارة الدفاع الأمريكية تعتزم طلب 100 طائرة من هذا النوع بسعر نسخة منها يزيد عن 690 مليون دولار.

المصدر: "تاس"