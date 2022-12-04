"بوليتيكو": إقرار مبادرة التمويل الحكومي المؤقت سيقلص المساعدات الأمريكية لأوكرانيا

سيؤدي إقرار الكونغرس المحتمل لمبادرة التمويل المؤقت للحكومة للسنة المالية الحالية بأكملها (بدأت في 1 أكتوبر) إلى توقف محتمل في المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

ووفقا لصحيفة "بوليتيكو"، سيؤدي ذلك أيضا إلى وقف شراء القاذفة الاستراتيجية B-21 Raider القادرة على حمل الأسلحة النووية.

إقرأ المزيد

في أوائل أكتوبر، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مشروع قانون وافق عليه الكونغرس لمواصلة تمويل الحكومة الأمريكية حتى 16 ديسمبر، بما في ذلك 12.4 مليار دولار إضافية لدعم أوكرانيا.

وقبل حلول هذا التاريخ، يجب على المشرعين الأمريكيين إقرار ميزانية الدفاع لهذا العام. لكن وكما هو متوقع، سيقومون مرة أخرى بتمديد التمويل الحكومي لفترة قصيرة من أجل منح الجمهوريين والديمقراطيين الوقت لمناقشة الميزانية. في الوقت نفسه، قد يقوم الكونغرس بقبول مبادرة التمويل المؤقت للحكومة للسنة المالية الحالية بأكملها، إذا لم يتمكن أعضاء كلا الحزبين من الاتفاق على المخصصات.

وفي حال موافقة الكونغرس على مبادرة التمويل المؤقتة لمدة عام واحد، فسيخسر البنتاغون 29 مليار دولار - أو 3.7 ٪ - بالمقارنة مع الميزانية التي طلبها بايدن للسنة المالية 2023.

المصدر: تاس