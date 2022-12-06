الحكم بالسجن على نائبة الرئيس الأرجنتيني بتهمة فساد

قضت محكمة أرجنتينية بحبس نائبة الرئيس كريستينا كيرشنر، ست سنوات ومنعها مدى الحياة من تولي أي منصب رسمي، بعد إدانتها بتهمة فساد.

وقضت المحكمة بإدانة كيرشنر (69 عاما) بتهمة "الاحتيال الإداري" على خلفية مناقصات عامة غير نظامية منحت خلال الفترة التي تولّت فيها رئاسة البلاد بين العامين 2007 و2015.

وكانت النيابة العامة طلبت في أغسطس الماضي، حبس كيرشنر 12 عاما ومنعها من تولي أي منصب رسمي.

ولا تزال كيرشنر (يسار الوسط) التي تولّت الرئاسة سبعة أعوام شخصية محورية في السياسة الأرجنتينية، وهي أيضا مثيرة للانقسام، ولطالما نفت أن تكون ارتكبت أي مخالفة.

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ومنذ بدء الجلسات عام 2019 تندّد كيرشنر بمحاكمة "مسيّسة" وباستخدام المعارضة اليمينية وخصوصا معسكر الرئيس السابق الليبرالي ماوريسيو ماكري، القضاة أداة لمحاربتها.

يذكر أن كيرشنر تتولى رئاسة مجلس الشيوخ، وهو منصب يمنحها حصانة تجنّبها دخول السجن. ومن الممكن تمديد مفاعيل الحصانة في حال خرجت فائزة من الانتخابات العامة المقررة في أكتوبر 2023.

ولا تدخل العقوبة حيّز التنفيذ إلا بعد استنفاد كل وسائل الطعن بما في ذلك لدى المحكمة العليا، وهو ما قد يطول لسنوات.

ووسط استقطاب سياسي شديد في البلاد، أدت لائحة الاتهام إلى تظاهرات تأييد لكيرشنر نظمها اليسار الذي تعد أهم شخصياته.

المصدر: "أ ف ب"