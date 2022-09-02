المهاجم أجنبي.. السلطات الأرجنيتية تكشف جنسية منفذ محاولة اغتيال نائبة الرئيس

كشفت الشرطة الأرجنتينية هوية الشخص الذي حاول أمس الخميس، اغتيال نائبة الرئيس كريستينا كيرشنر.

وقالت الشرطة في بيان اليوم الجمعة: "تم تحديد هوية المهاجم من قبل الشرطة الفيدرالية، وهو البرازيلي فرناندو أندريه ساباغ مونتيل، البالغ من العمر 35 عاما"، ووفقا للشرطة فإن منفذ محاولة الاغتيال لديه سوابق في حمل الأسلحة.

وهم مسلح أمس الخميس باغتيال كيرشنر، حيث صوب مسدسه إلى رأسها من مسافة قريبة أثناء نزولها من سيارتها في طريقها إلى منزلها، إلا أن المسدس لم يعمل.

وتمكنت الشرطة من اعتقال المهاجم ولم تصب كيرشنر في الحادث.

المصدر: نوفوستي