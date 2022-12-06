واشنطن تحث أوروبا على مساعدة أوكرانيا في إعادة تأهيل الطاقة

أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن الإدارة الأمريكية تحضر لمشاورات مع حلفائها في أوروبا لتزويد أوكرانيا بالمساعدات اللازمة لإعادة تأهيل مواقع الطاقة المدمّرة.

وقال برايس: "هدفنا هو عقد اجتماعات منتظمة للحلفاء والشركاء من أوروبا ومن جميع أنحاء العالم لتزويد أوكرانيا بأكثر من مجرد المساعدة الأمنية، ولكن أيضا بالمساعدة التي تحتاجها في مجال الطاقة، والبنية التحتية للطاقة، وشبكات الكهرباء".

وأكد أن الولايات المتحدة قلقة من احتمال حدوث زيادة في تدفق اللاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة.

المصدر: نوفوستي