وزراء خارجية "الناتو" يوافقون على تقديم مولدات كهربائية ووقود لأوكرانيا

أعلن الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، أنه وفقًا لنتائج الاجتماعات في رومانيا، وافق وزراء خارجية الدول الأعضاء على تزويد أوكرانيا بالمولدات الكهربائية والوقود.

وأوضح ستولتنبرغ أن "الحلفاء قدموا اليوم تعهدات إضافية كجزء من ميثاق مساعدة أوكرانيا. وستشمل هذه التعهدات المساعدات الطارئة غير الفتاكة، بما في ذلك الوقود والمولدات، لمساعدة أوكرانيا في التغلب على عواقب الهجمات الروسية على بنيتها التحتية للطاقة".

ولم يحدد الأمين العام ما هي البلدان ووعودها المحددة بتعزيز الدعم لأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي