"بوتين حقا لا يقهر".. سخرية تطال ستولتنبرغ بعد تصريحه حول استخدام بوتين "الشتاء كسلاح"

انتقد مستخدمو شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، بعد اتهامه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمحاولة استخدام "الشتاء كسلاح" ضد أوكرانيا.

ليرد عليه مستخدم بسخرية: "وفقا لك، يستخدم بوتين الغاز والزيت والحبوب، والآن الشتاء كسلاح. إن بوتين حقا خارق، لا يقهر".

فيما علق مستخدم آخر: "لمعلوماتك، الشتاء فصل وليس سلاح".

سخر شخص ثالث قائلا: "الآن سوف يتسلح الناتو ويدعم الشتاء".

وكتب آخر: "بوتين لم يخلق الشتاء، إنه يأتي كل عام إذا لم تكن تعلم".

فيما طالب مستخدم بوقف المساعدات المقدمة لكييف، قائلا: "زيلينسكي مسؤول عن الكارثة في أوكرانيا. حان الوقت للتوقف عن دعمه وتخصيص المساعدة المالية له. لا يجب أن يحصل حتى على سنت واحد!".

وعبر شخص آخر عن امتعاضه من الأزمة الأوكرانية وكتب: "إلى متى سيستمر هذا؟ هناك احتجاجات في جميع المدن الكبرى في الغرب. مخزونات الأسلحة تنفد".

المصدر: نوفوستي