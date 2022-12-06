واشنطن تستبعد استقرار العلاقات مع روسيا في المستقبل المنظور

أعربت نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان عن أملها في استقرار العلاقات مع روسيا، وأكدت أنه من غير المرجح حدوث ذلك في المستقبل المنظور.

وقالت شيرمان: "آمل أن نعود إلى الاستقرار الذي كان لدينا لعقود بعد الحرب العالمية الثانية. هذا لا يعني أنه لم تكن هناك مشاكل. هناك دائما مشاكل، ولا أحد يريد العودة إلى الحرب الباردة".

وأضافت: "آمل أن نتمكن من العودة إلى حيث يمكننا جميعا التحدث مع بعضنا البعض والعمل معا مرة أخرى. لكنني لا أعتقد أن هذا سيحدث في وقت قريب".

المصدر: نوفوستي