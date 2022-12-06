واشنطن: لم نورد أسلحتنا لأوكرانيا حتى تستخدمها لضرب روسيا

أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن الولايات المتحدة لا تشجع أوكرانيا على ضرب أهداف خارج أراضيها.

وقال برايس: "كما صرح الرئيس جو بايدن، نحن لا نحفز أوكرانيا على تنفيذ ضربات خارج أراضيها، ولا نشجع مثل هذه الضربات".

وأضاف: "لم نورد أسلحة لأوكرانيا حتى تستخدمها لضرب روسيا. أوضحنا أن هذه الأسلحة ذات طبيعة دفاعية".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق إسقاط مسيّرات أوكرانية استهدفت مطاري "دياغيليفو" في مقاطعة ريازان، و"إنغلس" في مقاطعة ساراتوف العسكريين، مما أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين روس.

المصدر: نوفوستي