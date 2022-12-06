الكرملين: الاستخبارات الغربية عملت دائما بعدوانية ضد روسيا

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن جهاز مكافحة التجسس التابع للاستخبارات الروسية منشغل دائما منذ تأسيسه، لأن الاستخبارات الغربية لم تكفّ أبدا عن العمل بعدوانية ضد روسيا.

وقال بيسكوف ردا على سؤال حول ظهور المزيد من العمل لدى ضباط المخابرات منذ العملية العسكرية في روسيا: "لقد كان لديهم دائما الكثير من العمل. لم يتركونا وشأننا أبدا، عملت أجهزة المخابرات الغربية دائما بعدوانية شرسة ضدنا وتواصل نشاطها هذا".

المصدر: نوفوستي