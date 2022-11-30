المخابرات الخارجية الروسية تحذر بولندا من محاولات سلخ أراض غرب أوكرانيا

حذر مدير المخابرات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، القيادة البولندية من محاولات سلخ أراض غرب أوكرانيا.

وقال ناريشكين في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: "نود تحذير البولنديين مسبقا من إجراء مقارنات خاطئة متسرعة، وندعوهم إلى دراسة أكثر شمولا لتاريخهم"، مشيرا إلى أن "تاريخهم مليء بالأمثلة المرة للصدامات بين القوميين البولنديين والقوميين الأوكرانيين".

ودعا مدير المخابرات الخارجية الروسية، بولندا إلى أن لا تعيد الخطأ نفسه.

وفي وقت سابق، قال ناريشكين في تصريح صحفي إن الرئيس البولندي أندريه دودا أصدر تعليماته للأجهزة ذات الصلة بإعداد تبرير رسمي بسرعة للمطالبات البولندية بغرب أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي