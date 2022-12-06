نيبينزيا: روسيا ستقضي على التهديد الأوكراني بالسبل السلمية أو العسكرية

أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أنه إن لم يتسنّ لروسيا القضاء على التهديد الذي تمثله أوكرانيا بالسبل السلمية، فإنها ستفعل ذلك عسكريا.

وقال نيبينزيا: "نحن نأخذ في الاعتبار حقيقة أن سياسة نظام كييف وخطواته الأخيرة لا تدع مجالا للشك في طبيعته الإجرامية والكراهية للبشر".

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وأشار إلى أن الدول الغربية تربي منذ ثماني سنوات في أوكرانيا "وحشا مناهضا لروسيا، وتغض الطرف عن جرائمه المروعة ضد مواطنيه، وقتله المدنيين في دونباس، وتمجيده المجرمين النازيين والمتواطئين معهم، واضطهاده السكان الناطقين بالروسية في بلاده".

وأكد أن جميع أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستتحقيق بطريقة أو بأخرى.

وأضاف: "إذا لم تتحقق هذه الأهداف سلميا، وتتحول أوكرانيا إلى دولة طبيعية وحسنة الجوار لا تمثل تهديدا لروسيا، فإن هذا الهدف سيتحقق بالوسائل العسكرية".

ولفت إلى أن سكان المدن الأوكرانية يعانون بسبب نظام فلاديمير زيلينسكي المتهور ورعاته الغربيين، الذين يطمحون لهزيمة روسيا في الميدان.

وتابع: "هذا خيارهم، وليس خيارنا، وحتى يتمكنوا في كييف وأوروبا من الرؤية بوضوح، سندافع عن مصالحنا بكل الوسائل المتاحة".

المصدر: نوفوستي