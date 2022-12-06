موسكو: أي توسع لحلف "الناتو" سيقابله رد من روسيا
Legion-Media
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أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن أي توسع لحلف "الناتو" سيقابله "رد تعويضي من موسكو"، وأن "لكل فعل رد فعل".
وقال: "بناء على ذلك، فإن التدهور الحاد في الوضع الأمني الذي حدث في السنوات الأخيرة لم يعد من الممكن قبوله دون اتخاذ إجراءات ملموسة من جانبنا. وسيواجه توسع "الناتو" الإضافي ردا مناسبا من روسيا".
وأضاف: "هل الدول التي تسعى جاهدة للانضمام إلى حلف "الناتو" بحاجة لهذا الانضمام، وما حاجتها لذلك، وللرد الروسي".
المصدر: نوفوستي