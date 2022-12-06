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موسكو: أي توسع لحلف "الناتو" سيقابله رد من روسيا

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موسكو: أي توسع لحلف
Legion-Media
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أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن أي توسع لحلف "الناتو" سيقابله "رد تعويضي من موسكو"، وأن "لكل فعل رد فعل".

وقال: "بناء على ذلك، فإن التدهور الحاد في الوضع الأمني ​​الذي حدث في السنوات الأخيرة لم يعد من الممكن قبوله دون اتخاذ إجراءات ملموسة من جانبنا. وسيواجه توسع "الناتو" الإضافي ردا مناسبا من روسيا".

وأضاف: "هل الدول التي تسعى جاهدة للانضمام إلى حلف "الناتو" بحاجة لهذا الانضمام، وما حاجتها لذلك، وللرد الروسي".

المصدر: نوفوستي

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