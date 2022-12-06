ريابكوف: نسعى لتنفيذ مبادرة إقامة المنطقة الآمنة في محيط محطة زابوروجيه

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن روسيا تعول على تنفيذ فكرة مدير وكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي لمنطقة آمنة بمحيط محطة زابوروجيه، وستواصل جهودها لتحقيق ذلك.

وقال ريابكوف: "هناك موارد وعزم لتكثيف العمل، بما في ذلك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتم بمبادرة روسية ضمان الوجود الدائم لموظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه الكهروذرية".

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وأضاف: "نحن نواصل جهودنا، لتنفيذ فكرة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، السيد غروسي، لإنشاء منطقة محمية في هذه المحطة".

وأكد أن التوصل إلى اتفاقية حول محطة زابوروجيه لا يعتمد على روسيا، بل يعود إلى كييف وأسيادها.

وأشار إلى أن روسيا ستسعى جاهدة لضمان التوصل إلى اتفاقيات بشأن إنشاء منطقة آمنة حول المحطة بحلول نهاية العام.

وشدد على أنه لا يريد أن يصبح الوضع حول المحطة رهنا لسياسة "القتال حتى آخر أوكراني" التي تتبعها سلطات كييف.

المصدر: نوفوستي+تاس