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الإعلان عن مقتل اثنين من المرتزقة البولنديين في أوكرانيا

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الإعلان عن مقتل اثنين من المرتزقة البولنديين في أوكرانيا
Legion-Media
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تم الإعلان في بولندا عن مقتل اثنين من المرتزقة الأجانب خلال القتال الدائر في أوكرانيا.

وفي تغريدة على تويتر كتب الصحفي ماتيوز لاتشوسكي، من Polsat News، أن البولنديين يانوش شيريميتا وكشيشتوف، من مرتزقة "الفيلق الدولي"، لقيا حتفهما خلال القتال إلى جانب القوات الأوكرانية.

وأضاف الصحفي: "يوم أمس قتل على الجبهة، البولنديان يانوش شيريميتا واسمه الحركي كازاك وكذلك زميله كشيشتوف. وهما من عناصر الفيلق الدولي العامل في أوكرانيا".

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ويعلن الجيش الروسي بشكل دوري، عن وجود مرتزقة بولنديين يقاتلون إلى جانب قوات كييف. ففي نهاية نوفمبر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تصفية قرابة 200 مسلح بولندي في فيليكي خوتوري، التابعة لمقاطعة خاركوف، وأكثر من 100 مرتزق من "الفيلق الأجنبي" في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وتم الإبلاغ عن خسائر فادحة لحقت بصفوف المرتزقة البولنديين في جمهورية لوغانسك الشعبية، بالقرب من كريمينايا، ليسيتشانسك، وسفياتوفو، ومناطق أخرى.

في وقت سابق، ذكرت لجنة التحقيق الروسية، أن مرتزقة من 54 دولة يشاركون في القتال إلى جانب أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

 

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