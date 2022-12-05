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أسير أطلق سراحه بجهود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يعود إلى أوكرانيا

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أسير أطلق سراحه بجهود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يعود إلى أوكرانيا
Globallookpress Alexei Druzhininimago stock&people
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (صورة أرشيفية)
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عاد المرتزق البريطاني شون بينر الذي قاتل إلى جانب النظام في كييف وتم القبض عليه في ماريوبول بعد أقل من 10 أسابيع على إطلاق سراحه في عملية تبادل للأسرى.

أسير أطلق سراحه بجهود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يعود إلى أوكرانيا
Sputnik
المرتزق البريطاني شون بينر (صورة أرشيفية)

وكان شون بينر، البالغ من العمر 48 عاما، يواجه حكما بالإعدام في جمهورية دونيتسك الشعبية، حينما تم الإفراج عنه بموجب اتفاقية لتبادل الأسرى، وعاد إلى بريطانيا.

وكتبت "ذا صن" أن شون عاد إلى أوكرانيا بعد أقل من 10 أسابيع من إطلاق سراحه في عملية لتبادل الأسرى سبتمبر الماضي، بوساطة من ولي عهد السعودية محمد بن سلمان. 

ولم يحدد بينر ما الذي ينوي القيام به في أوكرانيا، وما إذا كان سيقاتل في صفوف القوات الأوكرانية أم لا، حيث وعد والدته بعدم القتال على الخطوط الأمامية بعد الآن.

وتقول الصحيفة إنه عاد إلى زوجته لاريسا التي تعمل في مجال تقديم المساعدات الإنسانية.

المصدر: نوفوستي

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