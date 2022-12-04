المخابرات الأمريكية تتوقع "هجوما أوكرانيا كاسحا" في الربيع المقبل

نقلت "واشنطن بوست" عن رئيسة المخابرات الأمريكية إيفريل هينز، تفاؤلها بشن قوات كييف هجوما مضادا "كاسحا" الربيع المقبل.

ونقلت الصحيفة عن هينز أن "هجوم الجيش الروسي في أوكرانيا يتباطأ"، وأنها "متفائلة بإمكانية شن القوات الأوكرانية هجوما مضادا في الأشهر المقبلة" بعد الشتاء.

وزعمت أن القوات الروسية قد لا تملك تصورا كاملا في الوقت الراهن للأوضاع في ساحات القتال في أوكرانيا.

وتابعت: "الواقع لدينا ما يكفي من الشكوك في تمكن الروس من إتمام استعداداتهم حتى الربيع. والآن أشعر بقدر أكبر من التفاؤل بالأوكرانيين".

المصدر: Lenta.ru