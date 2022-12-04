دعا ناظم زهاوي، زعيم حزب المحافظين البريطاني المضربين بقطاع الصحة لوقف إضرابهم وعدم "مساعدة بوتين في تفريق البريطانيين"، ملقيا بفشل لندن في تحسين معيشة المواطنين على الرئيس بوتين.

ونقلت صحيفة "إندبندنت" تصريحات زهاوي التي اعتبر فيها أن إضرابات ما قبل أعياد الميلاد تظهر "الشقاق في المملكة المتحدة، وذلك في الوقت الذي نحن فيه بحاجة ماسة لجبهة موحّدة ضد روسيا".

وأثارت هذه التصريحات غضب الرأي العام البريطاني، والأوساط النقابية، حيث شدّد بات كولين، الأمين العام للكلية الملكية للتمريض على أنه من غير المقبول استخدام النزاع في أوكرانيا ذريعة لخفض أجور الممرضين في بريطانيا.

وتشهد بريطانيا تضخما وغلاء معيشة غير مسبوقين، على خلفية العقوبات التي قادتها لندن وواشنطن ضد روسيا، وأدت إلى ارتفاع جنوني لأسعار الطاقة وكلفة المعيشة في أوروبا ودول العقوبات.

المصدر: نوفوستي