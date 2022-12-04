العراق.. تعرض معسكر تركي في نينوى لقصف صاروخي جديد

أعلن سربست بابيري، مسؤول محور قوات البيشمركة العراقية شرقي دجلة عن استهداف معسكر تركي في ناحية زيلكان بمحافظة نينوى مجددا اليوم، بعد الهجوم الذي تعرض له المعسكر مساء أمس.

وأفاد بابيري بأنه تم استهداف المعسكر بـ6 إلى 8 صواريخ كاتيوشا، مساء اليوم من جديد.

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وأشار إلى أن حجم الأضرار الناجمة عن الصواريخ التي تم توجيهها من ناحية الموصل لم يعرف حتى الآن.

وأفاد مراسل RT في العراق أمس السبت، بتعرض معسكر للقوات التركية لقصف صاروخي شمالي العراق.

وتبنت "المقاومة الإسلامية - لواء أحرار العراق" المسؤولية عن استهداف القاعدة التركية في زليكان بأربعة صواريخ نوع غراد 122 ملم.

المصدر: شبكة رووداو الإعلامية