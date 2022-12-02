وزير الدفاع التركي: مستعدون لمواجهة كافة الظروف في الزمان والمكان المناسبين

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن بلاده مستعدة لمواجهة كافة الظروف، و"القوات التركية ستنفذ ما يقع على عاتقها كما فعلت حتى الآن في الزمان والمكان المناسبين".

وفي تصريح صحفي خلال مشاركته في فعالية حزبية بولاية جناق قلعة شمال غربي البلاد، أضاف أكار أن "عملية الجيش التركي لا تشكل أي تهديد، وهدفنا الوحيد هو حماية حقوق بلادنا وشعبنا في إطار القواعد القائمة".

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن أكار دعوته "روسيا والولايات المتحدة وبقية الحلفاء للوفاء بالتعهدات التي قدموها لتركيا".

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كما دعا الدول الحليفة لبلاده إلى "قطع علاقتها بالإرهابيين ووقف دعمها والتخلي عنهم".

ووجه أكار كلامه لتلك الدول قائلا "تركيا حليفتكم ويمكنكم التعاون معها، ونذكر حلفائنا بأن الجيش التركي هو الأساس الذي يمكنكم الاعتماد عليه في مكافحة الإرهاب".

وشدد وزير الدفاع التركي على أن تركيا ستواصل "بحزم مكافحة المنظمات الإرهابية" قائلا إن على رأس تلك المنظمات "حزب العمال الكردستاني"، و"وحدات حماية الشعب"، و"حزب الاتحاد الديمقراطي"، إضافة إلى جماعة الداعية التركي "فتح الله غولن"، وتنظيم "داعش".

وأضاف أكار أن تركيا تتحرك وفق مفهوم "القضاء على الإرهاب في مصدره"، لافتا إلى استمرار سلسلة عمليات "المخلب" التركية شمالي العراق.

المصدر: وكالة "الأناضول" التركية