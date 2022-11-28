وسائل إعلام: الجيش التركي جاهز لعملية برية في سوريا

أفادت وسائل إعلامية نقلا عن مصادر بأن القوات المسلحة التركية أوشكت على الانتهاء من الاستعدادات لعملية برية في سوريا وتنتظر فقط قرار رئيس الدولة.

وبحسب رويترز، نقلا عن مصدر تركي مطلع، "كل الاستعدادات انتهت. الآن هناك حاجة إلى قرار سياسي".

وأشار مصدر آخر إلى أن الاستعدادات النهائية ستستغرق بضعة أيام أخرى.

واضاف "لم يبق الكثير قبل بدء العملية. الأمر يتوقف الان على قرار الرئيس".

ووفق مصادر رويترز، ستكون أهداف العملية مدن منبج وعين العرب (كوباني) وتل رفعت.

وألمحت المصادر إلى أن قرار بدء العملية قد يتخذ في اجتماع الحكومة اليوم.

وتشن تركيا منذ 20 نوفمبر عملية جوية في شمال سوريا والعراق ضد الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني

ووصفها الرئيس رجب طيب أردوغان بأنها ناجحة ولم يستبعد أن تعقبها عملية برية. وحذرت الخارجية الروسية من أن ذلك قد يزيد التوتر في المنطقة ويؤدي إلى زيادة النشاط الإرهابي.

المصدر: نوفوستي