بلينكن: المفاوضات مع روسيا ممكنة إن أبدت موسكو اهتماما بالدبلوماسية

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن المفاوضات مع روسيا ممكنة، إن أبدت موسكو اهتماما بالدبلوماسية ذات المغزى.

وقال بلينكن لشبكة "سي بي اس": "هناك دائما قيمة للدبلوماسية إذا كانت الأطراف مهتمة بذلك، في هذه الحالة إذا كانت روسيا، مهتمة بدبلوماسية ذات مغزى".

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وأكد أن المفاوضات مع روسيا لن تكون على جدول الأعمال حتى تظهر قيادة البلاد اهتماما بنتائجها، حيث أن "موسكو تظهر عكس ذلك الآن".

وأضاف: "إلى أن يبدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اهتمامه بالدبلوماسية، هناك فرصة ضئيلة لإحراز تقدم".

وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن بنية الأمن المستقبلية في أوروبا يجب أن تشمل تقديم الغرب ضمانات أمنية لروسيا.

وقال عبر قناة TF1: "يجب أن نفكر في الهيكل الأمني ​​الذي سنعيش في ظله غدا. نحن نتحدث بشكل خاص عن اعتبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الناتو يقترب من حدود روسيا، وينشر أسلحة يمكن أن تهددها".

المصدر: نوفوستي