زيلينسكي ينتقد فرض الدول الغربية سقفا لسعر النفط الروسي

اعتبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن خطوة تحديد الدول الغربية سقف سعر النفط الروسي "غير جدية وتعبّر عن موقف ضعيف".

وقال زيلينسكي على "تيليغرام": "لا يمكن وصف قرار وضع مثل هذا الحد لسعر النفط الروسي بالجدي، هذا موقف ضعيف".

وأكد أنه يجب على العالم أن "ينزع سلاح الطاقة" من روسيا.

يذكر أن دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا وافقت على تحديد سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرا بـ60 دولارا للبرميل، اعتبارا من 5 ديسمبر.

المصدر: نوفوستي