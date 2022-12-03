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"ليس فقط كرة القدم".. سيناتور روسي يسخر من المشاكل والخلافات في الحكومة الألمانية

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RT
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علق السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، على الخلاف بين وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبرخت، ووزير المالية كريستيان ليندنر، حول تمويل شراء الذخيرة لتعويض المستنفد منها في أوكرانيا.

وكتب بوشكوف في قناته على التلغرام: "ألمانيا لديها مشاكل ليس فقط في الطاقة وكرة القدم بحيث كانت تعتبر هذه الدولة رائدة في أوروبا في وقت قريب، لكن الأمر يبدو أنه مختلف بالفعل".

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" في وقت سابق الخلافات في الحكومة الألمانية في بداية الأسبوع، بحيث تعاني ألمانيا من مشاكل دفاعية وأن وزارة المالية رفضت طلبا تقدمت به وزارة الدفاع للحصول على دعم مالي عاجل لشراء ذخائر جديدة وتعويض تلك التي أرسلت إلى أوكرانيا.

وذكرت الصحيفة استنادا إلى وثيقة حصلت عليها، أن ليندنر رفض رسالة من لامبرخت، طلبت فيها دعما ماليا عاجلا لشراء الذخيرة على خلفية النقص الحاد بها في القوات المسلحة الألمانية.

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وصرحت لامبرخت سابقا، بأن القوات الألمانية لكانت أفضل إذا لم تسلم أوكرانيا كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة من مخزونها الخاص.

وأعترف المستشار الألماني أولاف شولتس بأن القوات الألمانية تعاني من نقص في الذخيرة.

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المصدر: نوفوستي 

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