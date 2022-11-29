وزيرة الدفاع الألمانية: لو لم نساعد أوكرانيا لكان وضع الجيش الألماني أفضل

صرحت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبرخت، بأن القوات الألمانية كانت ستكون في وضع أفضل اليوم إذا لم تسلم أوكرانيا كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة من مخزونها الخاص.

وقالت لامبرخت، في مقابلة مع صحيفة "Frankfurter Allgemeine Zeitung": "ليس هناك شك في أن الجيش الألماني سيكون في وضع أفضل اليوم، إذا لم ننقل إلى أوكرانيا كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة من مخزوناتنا. لكننا نعتبر أنفسنا مضطرين لدعم كييف".

وأضافت أن برلين، لن تكون قادرة على تلبية هدف الإنفاق الدفاعي لأعضاء الناتو البالغ 2% من ناتجها المحلي الإجمالي الوطني هذا العام، وربما حتى القادم.

وأوضحت: "من الضروري استعادة القدرات الصناعية، قبل كل شيء". وأوضحت أنه من المقرر الآن أن تصل ألمانيا إلى الهدف البالغ 2% في غضون خمس سنوات تقريبا.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني ستيفن هيبيستريت، إن هناك نقصا في ذخيرة الجيش الألماني في كل القطاعات، ولكن لأسباب تتعلق بالسرية، لم يتم الإبلاغ عن العدد الدقيق للمخزونات، وكذلك عدد أيام القتال باستخدام هذه الذخيرة".

المصدر: نوفوستي