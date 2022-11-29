رئيس الاتحاد العسكري: الجنود الألمان يشتكون من النقص الحاد في موارد الجيش

أعلن رئيس الاتحاد العسكري الألماني أندريه فوستنر، أن الجيش الألماني يفتقر تقريبا إلى كل ما يحتاجه الجيش الحديث، وأن الـ 100 مليار يورو الموعودة ليست كافية لحل هذه المشكلات.

وقال فوستنر في مقابلة مع راديو "Deutschlandfunk": "نحن نواجه تحديا كبيرا، لم تكن الفجوة بين الطلب والواقع كبيرة كما هي اليوم".

ووفقا له، يرجع هذا الوضع، في المقام الأول إلى الأزمة في أوكرانيا، وحقيقة أن الحكومة في السنوات الأخيرة لم تستجب بسرعة كبيرة لطلبات الجيش الألماني "البوندسفير".

وشدد فوستنر على أن "السياسة لم تكن مهتمة بتنفيذ الطلبات، وبالتالي فإن الوضع أصبح صعبا للغاية".

وأضاف، أنه على الرغم من أنه يتم الآن حل بعض المشكلات المحددة المتعلقة بتزويد الجيش بالعتاد، كالزي الرسمي وأجهزة الرؤية الليلية وأجهزة الاتصال اللاسلكي، ولكن مقارنة بالاحتياجات العامة، فإن هذا "قليل جدا"، والتجديد بطيء للغاية.

واختتم رئيس نقابة العسكريين حديثه قائلا: "أينما نظرت، لدينا نقص في كل الوحدات".

وفي وقت سابق أفيد أن الجيش الألماني، على خلفية الإمدادات العسكرية لأوكرانيا، والمشاكل المتعلقة بتوزيع الميزانية، ليس لديه ذخيرة كافية، وعقد المستشار الألماني أولاف شولتس، اجتماعا مع الوزارات والمستشارين يوم الاثنين، للبحث عن حل لهذه المشكلة.

المصدر: نوفوستي