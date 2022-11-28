البرلمان الألماني يعتزم إنفاق 20 مليار يورو لتجديد مخزون أسلحة الجيش

أعلن ممثل مجلس الوزراء الألماني ستيفن هيبيستريت، أن البرلمان الألماني يعتزم إنفاق 20 مليار يورو من الميزانية لتجديد مخزون الأسلحة لدى الجيش.

ومن المقرر أن يعقد المستشار الألماني أولاف شولتس، اجتماعا مع الوزارات والمستشارين يوم الاثنين، لمعالجة النقص في الذخيرة لدى الجيش الألماني، على خلفية الإمدادات العسكرية لأوكرانيا والمشاكل المتعلقة بتوزيع الميزانية.

وعلق هيبيستريت على هذه الرسائل في مؤتمر صحفي حكومي قائلا: "هذا أكثر من مجرد اجتماع روتيني على مستوى المسؤولين"، ولم ينف أن يكون موضوع الاجتماعات هو العجز في البوندسفير (الجيش الألماني).

وأضاف: "بالطبع سيكون محور النقاش هو الذخيرة.. النقطة المهمة هي أن الحكومة الفدرالية والبوندستاغ يريدان إنفاق 20 مليار يورو من الميزانية لتجديد المخزونات".

المصدر: نوفوستي