الصحة العالمية ترحب بتليين الصين سياسة "صفر كوفيد"

رحبت منظمة الصحة العالمية بتليين الصين استراتيجية مكافحة كورونا، بعد احتجاجات غاضبة ضد سياسة "صفر كوفيد".

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وقال مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية إنها مسرورة لرؤية الصين تخفف بعض القيود المفروضة في إطار مكافحة فيروس كورونا.

وصرح مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، الدكتور مايكل رايان، في إيجاز صحفي يوم الجمعة، قائلا "من المهم حقا أن تستمع الحكومات إلى شعوبها عندما يعاني الناس من الألم.. إن المنظمة مسرورة لرؤية الصين تعدل استراتيجياتها الحالية في إطار استجابتها لكوفيد-19".

وأفاد بأن الصين تحاول الآن حقا أن تكيف تدابير الرقابة التي تحتاج إليها مع حياة الناس ومصادر عيشهم وحقوقهم.

وتابع قائلا: "من المهم حقا أن تستمع الحكومات إلى شعوبها عندما يتألم الناس".

وأضاف ريان أن استخدام اللقاحات المستوردة، مثل تلك التي تصنعها شركات "بيونتيك" و"فايزر" و"موديرنا"، سيكون خيارا قويا للصين لتعزيز تغطية التحصين.

المصدر: وكالات