أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مديرها، رافائيل غروسي، يواصل التفاوض مع أوكرانيا وروسيا حول إعلان منطقة آمنة بمحيط محطة زابوروجيه الكهرذرية.

وقالت الوكالة في بيانها: "يواصل المدير العام غروسي إجراء مفاوضات رفيعة المستوى مع كل من أوكرانيا وروسيا بهدف الاتفاق وإنشاء منطقة آمنة نووية ومادية حول محطة زابوروجيه الكهروذرية".

وأشارت أنه لم يكن هناك قصف على محطة زابوروجيه "منذ 20 نوفمبر"، لكن إطلاق النار استمر على محيط المحطة.

وأضافت أن العمل على إصلاح الأضرار التي سببها القصف السابق مستمر في منطقة المحطة، بما في ذلك إصلاح كابل الكهرباء لأحد مولدات الكهرباء العاملة على الديزل.

يذكر أن القوات الروسية منتشرة في المحطة ومحيطها لحمايتها، وتطالب موسكو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالاعتراف بأن قوات كييف هي التي تقصف المحطة، وتمارس الإرهاب النووي.

المصدر: نوفوستي