صرح مستشار مدير عام Rosenergoatom رينات كارتشا، بأن محطة زابوروجيه للطاقة الكهروذرية تشهد قصفا متواصلا، وأن 15 قذيفة أصابت مرافق المنشأة خلال قصف اليوم.

وأضاف كارتشا، أن قوات نظام كييف استهدفت اليوم المبنى الثاني في المحطة، والمخصص لتخزين الوقود النووي المستهلك، وكذلك الساحة المخصصة لتخزين النفايات النووية الجافة.

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وأفاد بأن القصف لم يتسبب بأي تسرب إشعاعي حتى اللحظة.

ونشر الرئيس الشيشاني رمضان قديروف اليوم مقطع فيديو يوثق استهداف قوات نظام كييف للمحطة بقذائف الهاون.

المصدر: تاس