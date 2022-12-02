الأمن الأوكراني ينفذ عمليات مكافحة التجسس في مرافق تابعة للكنيسة الأرثوذكسية

قال جهاز الأمن الأوكراني، إن عناصره باشروا بتنفيذ تحقيقات في تسعة مرافق تابعة للكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا في مقاطعات جيتومير وريفنا وما وراء الكاربات.

وأضافت المخابرات الأوكرانية في بيانها اليوم: "يتم تنفيذ أنشطة مكافحة التجسس في منشآت ومرافق تابعة للكنيسة الأرثوذكسية في مقاطعات جيتومير وريفنا وما وراء الكاربات. ويدور الحديث هنا عن معابد وأديرة للرهبان والراهبات في هذه المناطق".

ويشار إلى أنه يتم تنفيذ هذه التدابير، بالاشتراك مع الشرطة الوطنية والحرس الوطني.

إقرأ المزيد

ويقوم رجال الأمن الأوكراني، خلال ذلك، بتفتيش المباني والمناطق المحيطة بها، "لتحديد الأشخاص المتورطين في أنشطة غير قانونية، والمواد المحظورة".

يوم أمس الخميس أعلن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي أن مجلس الأمن القومي والدفاع اتخذ قرارات ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، ومن بينها تقديم مشروع قانون إلى البرلمان لحظر "المنظمات الدينية التابعة لمراكز النفوذ في روسيا" وتكثيف العمل لمكافحة نشاط الهيئات الروسية المختصة في الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية. وأوعز زيلينسكي إلى السلطات المختصة في بلاده لكي تجري فحصا دقيقا لميثاق الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية وتحديد علاقاتها مع بطريركية موسكو.

المصدر: تاس