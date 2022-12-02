إيلون ماسك سيحظر حساب كاني ويست على "تويتر" مرة أخرى بتهمة "معاداة السامية"

قال رجل الأعمال إيلون ماسك إنه سيتم حظر حساب مغني الراب كاني ويست على موقع "تويتر" مرة أخرى بسبب انتهاك آخر لقواعد التحريض على العنف.

جاء ذلك في تغريدة له على موقع "تويتر" قال فيها: "لقد بذلت قصارى جهدي. على الرغم من ذلك، فقد انتهك (كاني ويست) حكمنا ضد التحريض على العنف، وسيتم تعليق الحساب".

I tried my best. Despite that, he again violated our rule against incitement to violence. Account will be suspended. — Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2022

وكان مغني الراب الأمريكي الشهير، والذي غير اسمه رسميا إلى يي، قد أعلن صراحة أنه يتعاطف مع الديكتاتور النازي أدولف هتلر وسط اتهامات له بمعاداة السامية.

وكان ويست قد استعاد حسابه في أكتوبر الماضي، بعد أن تم حظره بسبب تصريحات معادية للسامية أيضا، وقال ماسك إن الشركة كانت قد أعادت وصول ويست إلى حسابه قبل استحواذ رجل الأعمال على "تويتر".

المصدر: تويتر