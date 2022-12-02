 
مباشر

إيلون ماسك سيحظر حساب كاني ويست على "تويتر" مرة أخرى بتهمة "معاداة السامية"

أخبار العالم

إيلون ماسك سيحظر حساب كاني ويست على
Globallookpress IMAGORon Sachs CNP MediaPunc
مغني الراب كاني ويست (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uafy

قال رجل الأعمال إيلون ماسك إنه سيتم حظر حساب مغني الراب كاني ويست على موقع "تويتر" مرة أخرى بسبب انتهاك آخر لقواعد التحريض على العنف.

جاء ذلك في تغريدة له على موقع "تويتر" قال فيها: "لقد بذلت قصارى جهدي. على الرغم من ذلك، فقد انتهك (كاني ويست) حكمنا ضد التحريض على العنف، وسيتم تعليق الحساب".

وكان مغني الراب الأمريكي الشهير، والذي غير اسمه رسميا إلى يي، قد أعلن صراحة أنه يتعاطف مع الديكتاتور النازي أدولف هتلر وسط اتهامات له بمعاداة السامية.

وكان ويست قد استعاد حسابه في أكتوبر الماضي، بعد أن تم حظره بسبب تصريحات معادية للسامية أيضا، وقال ماسك إن الشركة كانت قد أعادت وصول ويست إلى حسابه قبل استحواذ رجل الأعمال على "تويتر".

المصدر: تويتر

 

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

نهاية "كارثية" لألمانيا في مونديال قطر.. فوز بطعم الهزيمة على كوستاريكا (فيديو)