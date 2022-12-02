 القوات الروسية تهاجم قرية فوديانويه بجمهورية دونيتسك

حصلت وكالة "نوفوستي" على لقطات لهجوم نفذته وحدات الجيش الروسي على مواقع للقوات الأوكرانية في قرية فوديانويه في اتجاه أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وتنفذ الهجوم وحدة "شتورم" التابعة للواء السلافي الأول من القوات الشعبية لجمهورية دونيتسك الشعبية، بدعم من المدفعية.

في اللقطات، يمكن رؤية العمل الدقيق والمحترف من جانب رجال المدفعية، وإسقاط القذائف على العدو بمساعدة طائرة بدون طيار، ومن ثم الهجوم المباشر من قبل الأفراد.

وفي المحصلة، اضطر العدو بسبب الخسائر والضغط الشديد، إلى مغادرة مواقعه، وتبع ذلك المزيد من التقدم للقوات الروسية.

يوم 30 نوفمبر، أفادت وزارة الدفاع الروسية باستمرار العمليات الهجومية الناجحة لتحرير فوديانويه من العدو.

وتعتبر هذه القرية من المواقع الهامة، للتقدم اللاحق نحو أفدييفكا، وكذلك لتقليل القصف الأوكراني للمناطق المكتظة بالسكان في جمهورية دونيتسك الشعبية.

المصدر: نوفوستي