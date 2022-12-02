"واشنطن بوست": البنتاغون يخطط لتدريب الجيش الأوكراني على تنفيذ "حملات معقدة"

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن البنتاغون يدرس توسيع برنامج تدريب القوات الأوكرانية ليشمل مئات وآلاف العسكريين الذين سيتم تعليمهم كيفية تنفيذ "حملات معقدة" في قاعدة في ألمانيا.

وأضافت الصحيفة: "يفكر وزير الدفاع لويد أوستن مع مسؤولين كبار آخرين في البنتاغون، في خطة لتوسيع تدريب الجيش الأوكراني بشكل كبير".

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ونقلت الصحيفة عن ممثلين من البنتاغون لم يكشف عن أسمائهم، أنه تتم مناقشة الخطة خلال أسابيع، ولتنفيذها تخطط وزارة الدفاع الأمريكية لاستخدام الأموال التي تخصصها واشنطن لمساعدة سلطات كييف.

وبحسب معلومات الصحيفة، تتضمن الخطة، تدريب الجيش الأوكراني ليتمكن من "تنفيذ حملات تتطلب مهارات عالية ضد الجيش الروسي".

ووفقا للصحيفة، يدور الحديث هنا، عن تدريب مئات أو حتى آلاف العسكريين الأوكرانيين. وذكرت الصحيفة أن الجانب الأمريكي يخطط لتدريبهم في ألمانيا، حيث قام الخبراء الأمريكيون بتدريب الأوكرانيين في السنوات الأخيرة.

يوم أمس الخميس قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال إفادة صحفية، إن الولايات المتحدة والناتو متورطان بشكل مباشر في النزاع في أوكرانيا، ليس فقط عن طريق توريد الأسلحة، بل وبواسطة تدريب عناصر الجيش الأوكراني.

وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة والناتو يدربان عناصر الجيش الأوكراني، على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

المصدر: نوفوستي