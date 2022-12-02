رئيس الوزراء الياباني يعلق على آفاق إبرام معاهدة سلام مع روسيا

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن بلاده لا تزال متمسكة بالمسار نحو إبرام معاهدة سلام مع روسيا، لكنها لا ترى فرصة لبحث هذا الموضوع حاليا بسبب الوضع في أوكرانيا.

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وقال كيشيدا خلال جلسة استماع في البرلمان اليوم الجمعة: "تعتبر اليابان محاولات تغيير الوضع القائم بالقوة من جانب واحد أينما حدثت، أمرا غير مقبول، ونحن نتعاون بشكل وثيق مع دول مجموعة السبع والمجتمع الدولي".

وتابع: "في هذا الصدد، فإن العلاقات بين اليابان وروسيا في حالة صعبة للغاية، والآن الوضع ليس من النوع الذي يمكن فيه الحديث عن آفاق المفاوضات بشأن معاهدة السلام"، مضيفا مع ذلك أن الحكومة اليابانية لا تزال تحافظ على نهجها نحو حل قضية "المناطق الشمالية" (تسمية يايانية لأربع من جزر الكوريل التابعة لروسيا) وإبرام معاهدة سلام.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف ردا على تصريح مماثل لكيشيدا، إنه من غير الممكن التفاوض على معاهدة سلام مع اليابان في ظل الظروف الحالية. وأوضح أن اليابان اصطفت بوضوح إلى جانب مجموعة من الدول غير الصديقة وحولت نفسها إلى دولة غير صديقة لروسيا.

المصدر: "نوفوستي"