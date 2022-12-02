أسير يكشف كيفية استخدام الجيش الأوكراني لشبكة Starlink

قال أسير أوكراني، إن عناصر جيش بلاده يستخدمون شبكة Starlink التابعة لشركة "سبيس إكس"، ليس فقط للأغراض العسكرية، بل وللمكالمات الشخصية والتواصل على الشبكات الاجتماعية.

وذكر الأسير الأوكراني سيرغي لازارينكو، أن محطات Starlink الفضائية تلعب دورا مهما في التعاون والإدارة بين القوات الأوكرانية أثناء الأعمال القتالية.

وأضاف الأسير، أن هذه المحطات تسمح للعسكريين بالاتصال مع أقاربهم عبر الفيديو والدخول إلى "تيك توك"، ألخ.

وشدد الأسير على أن سرعة عمل شبكة Starlink، ترتبط بشكل كبير بالظروف الجوية، وتتراجع فعالية عمل الشبكة كثيرا خلال المطر.

وأكد لازارينكو أن القوات الأوكرانية، تواجه في الأحوال الجوية السيئة، مشاكل كبيرة خلال الاتصالات.

في أوائل أكتوبر، أفادت بعض وسائل الإعلام بوجود مشاكل في عمل شبكة Starlink، مما أدى إلى فقدان "كارثي" للاتصالات في القوات الأوكرانية لعدة أسابيع وتسبب في حالة من الذعر بين عناصر الجيش الأوكراني.

في منتصف أكتوبر، قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إن شركة "سبيس إكس"، لم تعد قادرة على دفع تكاليف خدمات Starlink، في أوكرانيا، وطلب من البنتاغون تغطية التكاليف. لكن ماسك ذكر لاحقا أنه سيواصل تمويل خدمة Starlink في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي