البنتاغون يوقع عقدا بقيمة 431 مليون دولار مع شركة "لوكهيد مارتن" لإنتاج صواريخ "هيمارس"

وقعت وزارة الدفاع الأمريكية مع شركة "لوكهيد مارتن" عقدا بقيمة 430.9 مليون دولار لتصنيع صواريخ "هيمارس" للجيش الأمريكي وشركاء واشنطن الأجانب.

وقال البنتاغون في بيانه: " حصلت شركة "لوكهيد مارتن" على عقد بقيمة 430930711 دولار للإنتاج الكامل لمنظومات "هيمارس"، وتوفير الخدمات ذات الصلة لدعم الاحتياجات التشغيلية للجيش ومختلف الشركاء الأجانب الذين يتم بيع الأسلحة إليهم".

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نقلت صحيفة "نيويوركر" عن مصدر في البنتاغون قوله إن الولايات المتحدة لن تزود أوكرانيا بكمية كبيرة من راجمات الصواريخ "هيمارس"، بسبب القدرات الصناعية المحدودة.

وكشف النائب في الكونغرس الأمريكي مايكل ماكول أن الولايات المتحدة لديها مشاكل كبيرة في تلبية معايير الإنتاج الدفاعي.

وقال ماكول: "أعتقد أن هناك سرا في واشنطن حول دمار قاعدتنا الصناعية العسكرية. النظام معطل. لا يمكننا صنع أسلحة بالسرعة الكافية".

المصدر: تاس