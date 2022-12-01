 
مباشر

البنتاغون يوقع عقدا بقيمة 431 مليون دولار مع شركة "لوكهيد مارتن" لإنتاج صواريخ "هيمارس"

أخبار العالم

البنتاغون يوقع عقدا بقيمة 431 مليون دولار مع شركة
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uaei

وقعت وزارة الدفاع الأمريكية مع شركة "لوكهيد مارتن" عقدا بقيمة 430.9 مليون دولار لتصنيع صواريخ "هيمارس" للجيش الأمريكي وشركاء واشنطن الأجانب.

وقال البنتاغون في بيانه: " حصلت شركة "لوكهيد مارتن" على عقد بقيمة 430930711 دولار للإنتاج الكامل لمنظومات "هيمارس"، وتوفير الخدمات ذات الصلة لدعم الاحتياجات التشغيلية للجيش ومختلف الشركاء الأجانب الذين يتم بيع الأسلحة إليهم".

إقرأ المزيد
وول ستريت جورنال: المساعدات العسكرية لأوكرانيا تؤخر مبيعات أسلحة أمريكية لتايوان بمليارات الدولارات
وول ستريت جورنال: المساعدات العسكرية لأوكرانيا تؤخر مبيعات أسلحة أمريكية لتايوان بمليارات الدولارات

نقلت صحيفة "نيويوركر" عن مصدر في البنتاغون قوله إن الولايات المتحدة لن تزود أوكرانيا بكمية كبيرة من راجمات الصواريخ "هيمارس"، بسبب القدرات الصناعية المحدودة.

وكشف النائب في الكونغرس الأمريكي مايكل ماكول أن الولايات المتحدة لديها مشاكل كبيرة في تلبية معايير الإنتاج الدفاعي.

وقال ماكول: "أعتقد أن هناك سرا في واشنطن حول دمار قاعدتنا الصناعية العسكرية. النظام معطل. لا يمكننا صنع أسلحة بالسرعة الكافية".

المصدر: تاس

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

نهاية "كارثية" لألمانيا في مونديال قطر.. فوز بطعم الهزيمة على كوستاريكا (فيديو)