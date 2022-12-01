ماكرون: تطور الوضع في أوكرانيا سيرشدنا للحديث عن توقيت المفاوضات

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي يزور واشنطن إن تطور الوضع في أوكرانيا خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، والمسار الذي سيقرره الأوكرانيون، سيحدد توقيت المفاوضات مع روسيا.

وأضاف ماكرون خلال مؤتمر صحفي عقده في ختام مباحثاته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن إن "الرئيس زيلينسكي، منذ انتخابه وحتى فبراير، كان دائما يبدي رغبته بالتفاوض... لذلك، أرى أن وضعه شروطا للتفاوض بات أمرا مشروعا. وعلينا أن نبدأ العمل بموجب ذلك".

وتابع: "تطور الوضع خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، والمسار الذي سيقرره الأوكرانيون، سيسمح لنا بتحديد التوقيت المناسب لذلك".

وفقا للرئيس الفرنسي، الخطة المكونة من 10 خطوات التي اقترحها زيلينسكي "تظهر رغبة الأوكرانيين بالانتقال إلى مرحلة المفاوضات"، لذلك، من الضروري العمل مع زيلينسكي في هذه المسألة.

المصدر: نوفوستي