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بايدن يعلن استعداده للتفاوض مع بوتين بشأن أوكرانيا

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بايدن يعلن استعداده للتفاوض مع بوتين بشأن أوكرانيا
Globallookpress
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن في جنيف 2021
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أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن استعداده للتفاوض مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول سبل إنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، "في حال قرر بوتين ذلك".

وأشار بايدن إلى أنّه لا يخطط للاتصال ببوتين في المستقبل المنظور.

وأضاف أن أي اتصالات محتملة مع الرئيس بوتين ستتم فقط بعد التشاور مع حلف الناتو.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق، عزم فرنسا والولايات المتحدة على مواصلة الدعم العسكري لكييف.

المصدر: RT

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