أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الروسية، دينيس بوشيلين، استمرار تقدم القوات الروسية وتضيقها الخناق على قوات كييف في مدينة أفدييفكا.

وقال بوشيلين: "وحداتنا تواصل التقدم وتضيق الخناق حول أفدييفكا".

وأشار إلى تحقيق القوات الروسية نجاحات على محاور أرتيوموفسك ومارينسك.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس تحرير بلدة كورديوموفكا، واستمرار تقدم القوات الروسية في بلدة فوديان بجمهورية دونيتسك.

المصدر: تاس