ستولتنبرغ: الناتو لن يسمح بجره إلى النزاع في أوكرانيا
Legion-Media Christian Spicker
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أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن الحلف ليس طرفا في النزاع في أوكرانيا، ولن يسمح بجرّه إلى النزاع.
وقال ستولتنبرغ في أعقاب مباحثاته مع المستشار الألماني أولاف شولتز، يوم الخميس، إنه "في هذه اللحظة الحرجة يعتبر دعمنا المستمر لأوكرانيا أهم مما كان في أي وقت مضى".
وأضاف أن "الناتو ليس طرفا في النزاع. ونحن لن ننجر إلى الحرب".
وكان ستولتنبرغ قد دعا في وقت سابق إلى مواصلة تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، مشيرا إلى أن الناتو يناقش تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي.
ووصف ستولتنبرغ الدعم الغربي لأوكرانيا بأنه "غير مسبوق"، وأكد أنه "سيستمر طالما كان ذلك ضروريا".
المصدر: تاس