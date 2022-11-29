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وسائل إعلام: الناتو يبحث من جديد فكرة تزويد أوكرانيا بمقاتلات

أخبار العالم

وسائل إعلام: الناتو يبحث من جديد فكرة تزويد أوكرانيا بمقاتلات
AP
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ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) يبحثون مرة أخرى فكرة تزويد أوكرانيا بمقاتلات MiG-29 السوفيتية و F-16 الأمريكية.

ووفقا لمقال نشرته "بلومبرغ" فإن أوكرانيا، التي تطلب سلطاتها من الغرب إغلاق السماء فوق البلاد، من المرجح أن تتلقى أسلحة مثل أنظمة للدفاع الجوي وأنظمة صواريخ باتريوت المضادة للطائرات وربما مقاتلات تكتيكية.

وقال كاتب المقال إن "القادة في عواصم الناتو قد يعودون إلى فكرة رفضوها في الأيام الأولى من الحرب، وهي تقديم مقاتلات ميغ-29 التي تعود للحقبة السوفيتية (عرض البولنديون منحها للأوكرانيين)، أو حتى توفير مقاتلات من طراز إف-16 الأمريكية".

المصدر: نوفوستي

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