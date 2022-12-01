مصرع شخصين جراء أعاصير في جنوب الولايات المتحدة

لقي شخصان على الأقل مصرعهما في جنوب الولايات المتحدة ليل الثلاثاء الأربعاء مع مرور أكثر من ثلاثين إعصارا وعاصفة تسببت أيضا في أضرار مادية، وفق السلطات.

وقال مسؤولون محليون إن الأعاصير ضربت ولاية ألاباما خصوصا، ما أسفر عن مصرع شخصين في مقاطعة مونتغومري.

وسجلت مراكز التحذير من العواصف في خدمات الأرصاد الجوية الأمريكية الثلاثاء مرور 36 إعصارا في ولايات لويزيانا وميسيسيبي وألاباما.

وأعلن تسجيل الكثير من الأضرار المادية أبرزها تساقط أشجار وأعمدة كهرباء وتضرر بنايات.

وأفادت وسائل إعلام محلية عن لجوء العشرات من سكان بعض المناطق في جنوب البلاد إلى الملاجئ في إجراء وقائي.

🇺🇸2 fatalities, at least 4 people seriously hurt and several animals are dead in #Alabama and #Louisiana after yesterday's #tornado outbreak. pic.twitter.com/e5E6okGuYV — Yves (@YvesUitGent) November 30, 2022

We slowed this video down so you can see the extent of the damage in northern Alabama following tornado warned storms last night. Crews from the National Weather Service will be out across the south surveying damage today #ALwxpic.twitter.com/8nBukoHnb5 — WeatherNation (@WeatherNation) November 30, 2022

وكانت سلسلة من الأعاصير ضربت في مطلع نوفمبر جنوب الولايات المتحدة وخصوصا أوكلاهوما وتكساس وأركنزاس، وأسفرت عن مقتل شخص واحد.

وهذه الظاهرة الجوية يصعب توقعها، وهي شائعة نسبيا في الولايات المتحدة ولا سيما في وسط البلاد وجنوبها.

ومع ذلك فهي مدمرة في بعض الأحيان، ففي ديسمبر 2021 لقي حوالى 80 شخصا مصرعهم بعد أن اجتاحت أعاصير عدة ولاية كنتاكي.

المصدر: أ ف ب