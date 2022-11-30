فرنسا تنوي "محاكمة" روسيا وتباشر العمل على إنشاء محكمة خاصة

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس بدأت العمل مع شركاء أوروبيين وأوكرانيين لإنشاء محكمة خاصة للتحقيق فيما قالت عنه سلوك روسيا في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "فيما يتعلق باقتراح إنشاء محكمة خاصة لجرائم روسيا في أوكرانيا، بدأنا العمل مع شركائنا الأوروبيين والأوكرانيين".

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وأشار إلى أن "فرنسا تدعم أيضا التحقيقات التي تجريها سلطات العدل الأوكرانية والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة"، على حد وصفه.

وفي الوقت نفسه، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا في أكتوبر الماضي، إن باريس لا تؤيّد فكرة إنشاء محكمة خاصة للتحقيق في تصرفات روسيا في أوكرانيا.

هذا وفي وقت سابق، دعت "الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا" إلى إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة لأوكرانيا مع انتهاك المبدأ الأساسي لنزاهة المحاكمة وتحديد روسيا على أنها مذنبة حتى قبل إنشاء مثل هذه المحكمة. فضلا عن تجاهل الإشارات السابقة حول جرائم حرب كييف في دونباس.

الجدير بالذكر أن الكرملين صرّح في وقت سابق بأن روسيا ترفض رفضا قاطعا اتهامات كييف بارتكاب جرائم حرب على أراضي أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي