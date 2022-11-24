موسكو: ننتظر تقييم المجتمع الدولي لجرائم قوات كييف وإعدام الأسرى الروس

أعلن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو تنتظر من المجتمع الدولي تقييم الأدلة التي قدمتها على تعذيب وإعدام نازيي قوات كييف للأسرى الروس مؤخرا.

ونشر جنود اللواء الـ80 النازي في قوات كييف مؤخرا فيديو لإعدامهم 11 جنديا روسيّا أسيرا مقيدي الأيدي في بلدة ماكييفكا بضواحي مدينة دونيتسك.

وكان جندي سابق في القوات الأوكرانية قد أكد لقناة RT أن مقر اللواء النازي الأوكراني الذي قتل جنوده أسرى الحرب الروس، يقع في مقاطعة لفوف غربي أوكرانيا، ويتلقّى تدريبه من "الناتو".

وأضاف: "اللواء 80 الأوكراني الذي أطلق مقاتلوه النار على أسرى الحرب الروس، يتخذ من لفوف مقرا له ويتعاون بشكل مكثف مع الناتو".

وأشار أيضا إلى أن الجيش الأمريكي شارك في تدريب اللواء 80 وأن مشاة البحرية الأمريكية يدأبون على غسيل أدمغة عناصر هذا اللواء النازي.

المصدر: وكالات