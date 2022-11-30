"هآرتس" الإسرائيلية: الموساد يسلم جهاز تجسس لقائد قوات الدعم السريع في السودان

ذكرت صحيفة "هآرتس"، أن طائرة إسرائيلية يملكها مسؤول سابق في جهاز الموساد، هبطت في مطار الخرطوم لمدة 45 دقيقة في شهر مايو.

ووفقا للتحقيق الاستقصائي الذي نشرته صحيفة "هآرتس" اليوم، فإن أحد أفراد الطاقم العاملين على متن الطائرة التقط صورة "سيلفي"، ما أتاح معرفة رقمها التسلسلي، وبعد التعقب تبين أنها مملوكة للضابط السابق في الاستخبارات الإسرائيلية، تال ديليان.

ويمتلك ديليان، شبكة شركات تكنولوجية تمتد عبر قبرص، وجزر فيرجين البريطانية، وآيدرلندا، وتعتبر مصدرا رئيسيا لتقنيات التجسس في العديد من دول العالم بما فيها بعض دول الشرق الأوسط، واتهمت شركته بالتورط في فضائح تجسس عديدة، ومنها فضيحة التجسس على الوزراء وكبار المسؤولين اليونانيين.

وكشفت "هآرتس"، أن طاقم الطائرة كلِّف بتسليم جهاز تجسس لقائد قوات التدخل السريع في السودان، محمد حمدان دقلو، الملقب بـ "حميدتي"، الذي تربطه علاقات وطيدة مع الاستخبارات الإسرائيلية، وأنه التقى مع ممثلين عن جهاز الموساد الإسرائيلي في الخرطوم، و نقل الجهاز إلى دارفور.

وأشارت الصحيفة نقلا عن ثلاثة مسؤولين أوروبيين، إلى أن جهاز التجسس صنع في الاتحاد الأوروبي، وقادر على "تغيير موازين القوى" في السودان، وبإمكانه تحويل الهاتف الذكي إلى أداة تجسس على مالكه.

المصدر: هآرتس