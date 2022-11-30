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ولاية ألاباما الأمريكية تلغي الإعدام بالحقن القاتلة

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ولاية ألاباما الأمريكية تلغي الإعدام بالحقن القاتلة
ria.ru
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قررت ولاية ألاباما الأمريكية عدم استخدام الحقنة القاتلة في إعدام، آلان ميلر، المدان بقتل 3 أشخاص عام 1999، واستخدام أسلوب بديل في إعدامه.

ووفقا لموقع Al.com، نقلا عن مصادر قضائية، فإن المحكمة أوقفت حكم إعدام المتهم ميلر، بالحقنة القاتلة في سبتمبر، بسبب عدم تمكن الطاقم الطبي المنفذ للإعدام من العثور على وريده.

وأوضحت المصادر، أن الجهات الطبية المسؤولة وجهت تقريرا للمحكمة، يفيد بعدم ترجيح استخدام الحقنة القاتلة في إعدام ميلير، واقترحت إعدامه عن طريق نقص الأكسجين من خلال الأكسدة النيتروجينية.

كما طالب حاكم ولاية ألاباما، كاي آيفي، بوقف عمليات الإعدام باستخدام الحقن القاتلة، بعد فشل محاولة الحقن الثالثة منذ العام 2018.

 

 

المصدر: نوفوستي

 

 

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