مسؤولان كردي وأمريكي: ضربات تركيا تضر بعمليات التصدي لداعش في سوريا

قال مسؤولان عسكريان كردي وأمريكي إن الضربات الجوية التركية والعملية البرية المحتملة من جانب تركيا لشمال سوريا يؤثران على عملياتهما المشتركة ضد تنظيم (داعش) المتطرف هناك.

وقال مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا، للصحفيين، إن العمليات المشتركة إلى جانب التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة للتصدي لداعش "توقفت مؤقتا" بسبب الضربات الجوية التركية الأخيرة.

وأضاف أن المكاسب التي تحققت حتى الآن خلال المعركة ضد التنظيم المتطرف غدت "مهددة".

وقال الجنرال باتريك رايدر، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن الولايات المتحدة قلصت عدد "الدوريات المشتركة" التي تقوم بها إلى جانب قسد.

المصدر: أ ب