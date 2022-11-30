3 دول هي المستفيد الأكبر من صفقة الحبوب في أغسطس

أفادت وكالة نوفوستي الروسية، وفق بيانات أممية، بأن أكبر زيادة في الإمدادات في صفقة الحبوب التي بدأت العمل في أغسطس كانت من حصة تركيا وكوريا الجنوبية والسودان .

وبحسب البيانات، زادت أوكرانيا في شهر أغسطس من إمدادات الحبوب إلى العالم إلى 594.3 مليون دولار، من 407.6 مليون دولار في الشهر الذي سبقه،

إذ زادت تركيا من مشترياتها، حيث اشترت ما قيمته 38.8 مليون دولار من الحبوب "الإضافية" في شهر واحد. وكوريا الجنوبية 32 مليون دولار، والسودان 22.1 مليون دولار، وإيران 10.4 مليون دولار، وجيبوتي 7.5 مليون دولار، وأيرلندا 6.9 مليون دولار، والجزائر 6.7 مليون دولار، وجزر مارشال 5.1 مليون دولار.

وتضمنت صفقة الحبوب، الموقعة في 22 يوليو من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من 3 موانئ، بما في ذلك من ميناء أوديسا. وقد انتهت مدة الصفقة في 18 نوفمبر، إلا أنها تضمنت بندا ينص على تمديدها تلقائيا لمدة 120 يوما في حالة عدم وجود اعتراضات من أي من أطرافها.

المصدر: نوفوستي